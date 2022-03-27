Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 27 Mart 2022 tarihli Covid-19 verilerini paylaştı. Buna göre son 24 saatte 251 bin 242 kişiye test yapılırken 11 bin 194 pozitif vaka tespit edildi. Son 24 saatte 64 kişi de yaşamını yitirdi. Bu vefat sayısı 69 olan 30 Temmuz'daki vefat sayısından bu yana kaydedilen en düşük sayı.

27 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU:

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,32 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,07 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 762 bin 564’e yükseldi.

26 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU: