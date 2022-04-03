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Son dakika haberi Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye genelinde 211.068 test yapıldı, 9.021 kişi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi, 10.312 kişi iyileşti.

Son dakika: 3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Yeni vaka sayısı açıklandı
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HABERTURK.COM / İHA

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 38 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 21 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 3 Nisan’da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 9 bin 21 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 oldu. Bir günde toplam 211 bin 68 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 10 bin 312 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,36 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 93,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 070 bin 173’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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