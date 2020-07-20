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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... Küçük kızın tüfekle oyunu korkunç bitti
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13 yaşındaki kızın, dedesinin tüfeğiyle oyunu korkunç bitti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki Aysima K.'nin, dedesinin av tüfeğiyle oyunu korkunç sonla bitti. İddiaya göre, tüfeğin ateş almasıyla başından vurulan Aysima, olay yerinde hayatını kaybetti

osmaniye'de silahla oyun kanlı bitti
AA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13 yaşındaki Aysima K., dedesinin av tüfeğiyle oynarken kendini vurdu. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Yine 'silahla oyun olmaz' dedirten korkunç ola, ilçeye bağlı Kızyusuflu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, dedesinin av tüfeğiyle oynayan Aysima K., tüfeğin ateş alması sonucu başından yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Aysima K.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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