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        Haberler Gündem Son dakika: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ve Meclis İç Tüzüğü görüşmeleri için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:29
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        Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün yeni anayasa ve yeni Meclis içtüzüğü değişikliği için çağrıda bulunmak üzere parti gruplarına ziyaret turuna çıktı.

        Kurtulmuş'un ilk adresi, yeni yasama döneminin ilk Meclis grup toplantısını yapan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.

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        "SONUÇ ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Türkiye'nin ihtiyacı olan konular bellidir. Öncelikli olarak 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulmak, sonuç almak esastır. Bu tartışmanın zemini TBMM'dir. Akademi, hukuk camiasının görüşlerini alırız. Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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