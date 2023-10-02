Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: TBMM Başkanı Kurtulmuş, anayasa ve iç tüzük için parti gruplarını ziyaret edecek

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, anayasa ve iç tüzük için parti gruplarını ziyaret edecek

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 Ekim Salı günü parti gruplarını ziyaret ederek, yeni anayasa ve yeni Meclis içtüzüğü değişikliği için çağrıda bulunacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ve Meclis İçtüzüğü değişikliği çağrılarında bulunmak üzere parti gruplarını ziyaret edecek.

        TBMM'de 28'inci dönem 2'nci yasama yılı faaliyetleri, dün düzenlenen programlarla başladı. Meclis'te yeni dönemin yoğun geçeceği belirtildi. Bu kapsamda; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 Ekim Salı günü parti gruplarını ziyaret ederek, yeni anayasa ve yeni Meclis içtüzüğü değişikliği için çağrıda bulunacak.

        MERKEZ BANKASI BAŞKANI SUNUM YAPACAK

        Plan ve Bütçe Komisyonu, 3 Ekim Salı günü AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, komisyona sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Faiz kararları, kur korumalı mevduat ile ilgili kararların yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmeler de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

        SINIR ÖTESİ TEZKERELER GÖRÜŞÜLECEK

        Genel Kurul'da sınır ötesi tezkereler gündeme gelecek. Irak, Suriye, Lübnan, Orta Afrika ve Mali'deki Türk askerlerinin görev sürelerinin uzamasını öngören tezkereler görüşülecek.

        Meclis Başkanlık Divanı, Numan Kurtulmuş başkanlığında 5 Ekim Perşembe günü yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, TBMM'nin yeni dönemdeki çalışma usulleri gözden geçirilecek. Ekim ayında Meclis'e gelmesi planlanan yasal düzenlemeler için de çalışmalar yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Numan Kurtulmuş
        #son dakika haberi
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kilisenin çatısı çöktü: 9 kişi öldü!
        Kilisenin çatısı çöktü: 9 kişi öldü!
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!