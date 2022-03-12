Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR birbirine girdi!

Son dakika haberler... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 TIR'ın da karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.
4 TIR VE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI
AA'da yer alan son dakika haberine ve alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkiinde 4 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
ANKARA YÖNÜNE TRAFİK AKIŞI DURDU
Bölgede Ankara yönüne trafik akışı sağlanamıyor. Ekiplerin kazaya karışan araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.
YORUMLAR