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'Laf atma' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da 'laf atma' meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbesiyle ağır yaralanan Emre C. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Bacağından yaralanan arkadaşı Ahmet M. ise tedavi altına alındı

tekirdağ bıçaklı kavga
İHA

Tekirdağ'da 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 'laf atma' yüzünden aralarında tartışma yaşanan iki grubun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği kavgada Emre C. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Arkadaşı Ahmet M. ise bacağından bıçaklandı. Kavganın ardından taraflar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Emre C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı Ahmet M. ise Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi yakaladı.

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