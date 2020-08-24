İHA

Tekirdağ'da 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 'laf atma' yüzünden aralarında tartışma yaşanan iki grubun tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği kavgada Emre C. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Arkadaşı Ahmet M. ise bacağından bıçaklandı. Kavganın ardından taraflar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Emre C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı Ahmet M. ise Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi yakaladı.