Son dakika haberi Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 9,28 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.