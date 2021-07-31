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Haberler Sağlık Son dakika haberi 'Manavgat'ta 400 kişi taburcu oldu'
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Son dakika haberi Bakan Koca: Marmaris ve Bodrum'da 159 kişi, Manavgat'ta 400 kişi tedavi edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen 160 kişiden 159'unun tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiklerini açıkladı. Bakan Koca ayrıca, şu ana kadar 410 kişinin Manavgat'taki yangından etkilendiğini ve yatan hasta sayısının da 10 olduğunu kaydetti

Son dakika haberi 'Manavgat'ta 400 kişi taburcu oldu'
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular" açıklamasında bulundu.

Koca açıklamasına şöyle devam etti: "Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu."

Manavgat'taki orman yangınına da değinen Bakan Koca, "Manavgat’taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef beşe yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10." ifadelerini kullandı.

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