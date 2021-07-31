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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular" açıklamasında bulundu.

Koca açıklamasına şöyle devam etti: "Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Bilindiği gibi, ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu."

Manavgat'taki orman yangınına da değinen Bakan Koca, "Manavgat’taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef beşe yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10." ifadelerini kullandı.