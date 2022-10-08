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Mbaye Diagne'den Türk medyasına küfür

Galatasaray'dan ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Mbaye Diagne, hakkında çıkan haberlere çok sert bir tepki gösterdi. Senegalli yıldız, kendisini ziyarete gelen kadınların kız kardeşleri olduğunu vurguladı ve "Şimdi s*ktirin gidin" yazdı

Mbaye Diagne'den Türk medyasına küfür

Sosyal medyada kız kardeşleriyle birlikte fotoğraf paylaşan Mbaye Diagne, fotoğraftaki kişileri eşleri sanan medyaya tepki verdi. Diagne, fotoğraftaki kişilerin eşleri değil kardeşi olduğunu duyurdu.

Çevresindeki kadınların eşleri olduğu haberlerine Instagram hikâyesinden yanıt veren Diagne, şunları söyledi:

"Selam Türk medyası. Yanımdakiler kız kardeşlerim. Aptal insanlar var, anlıyorum ancak bir sonraki seferde bana sorun. Bunlar kardeşlerim. Bunu anlayın artık cahiller. Böyle bir durum bir kez daha yaşanırsa avukatımla görüşürsünüz. Eğer üç tane eş istediğimi düşünüyorsanız kız kardeşinizi bana gönderebilirsiniz. S*ktirin gidin şimdi."

Bu sezon Fatih Karagümrük'le yedi maça çıkan Senegalli, dört gol atıp bir asist yaptı.

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