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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı Mark Dickey tahliye edildi! Mark Dickey

        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de araştırma yaptığı Morca Mağarası'nda mide kanaması geçirip mahsur kalan, günlerce ilaç tedavisi uygulanan ABD'li bilim insanı Mark Dickey, 9 gün sonra tahliye edildi. 8 ülkeden 196 kişilik ekibin seferber olduğu kurtarma çalışmasının ardından kurtarılan Dickey, "İnanılmaz bir tırmanış yapıp hayatımı kurtardılar" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 07:54 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:04
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        Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik çalışmalar, doktorların kararının ardından 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü.

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        Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı.

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        Gerekli kontrollerin ardından sedyeyle taşınmaya devam edilen ABD'li dağcı, zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı.

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        Başarıyla tamamlanan tahliye çalışmalarına, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleriyle beraber Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katıldı.

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        Alanda kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki sağlık kabinine alınan Dickey, muayene edildi.

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        "İNANILMAZ BİR TIRMANIŞ YAPIP HAYATIMI KURTARDILAR"

        Mark Dickey, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahliye çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

        Zorlu bir tahliye süreci yaşadıklarına işaret eden Dickey, şöyle konuştu:

        "Macar ve Türk mağaracıların desteğiyle mağaradan 1000 metrelik inanılmaz bir tırmanış yapıp 1000 metre daha aşağıya inerek hayatımı kurtardılar. Kaynakları onlara ulaştıran da Türk hükümetinin hızlı tepkisi oldu. Ayrıca Macar Mağara Kurtarma Servisi'ne teşekkür etmek istiyorum. İlk ulaştıklarım onlardı. Türk hükümetinin desteğiyle anında karşılık verdiler. Yine 8 saat gibi bir sürede oradaydılar ve ikinci kez hayatımı kurtardılar. Çok çılgın bir maceraydı ama yüzeydeyim, hala hayattayım. Avrupa Mağara Kurtarma Derneği ve çok sayıda organizasyon fark yarattı. Size ne diyeceğimi söylemeliyim; bu çok zor, bu bir ilk."

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        "SANKİ YAŞAMAYACAKMIŞIM GİBİ BİR NOKTAYA ULAŞTIM"

        Dickey, mağarada hissettiklerini şu ifadelerle anlattı:

        "Cidden sanki delirmişim gibiydi. 'Bu ciddi mi? Ben ölmeyeceğim.' Biraz kan vardı; bakteriyel, enfeksiyon gibi bir şey. Buna benzer bir şey... Sonra kan kusmaya başlıyorum. Kan kusmaya devam ettim ve sonra bilincimi tutmak zorlaşmaya başladı ve sanki yaşamayacakmışım gibi bir noktaya ulaştım."

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        TEDAVİSİNE BAŞLANDI

        Dickey, daha sonra bölgede hazır bekleyen helikoptere alınarak tedavisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı pistine inen helikopterden sedyeyle ambulansa taşınan Dickey, hastaneye getirildi.

        Doktorların gözetiminde müşahede altına alınan Dickey'in tedavisine başlandı.

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        #Mark Dickey
        #Son dakika haberler
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        #haberler
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