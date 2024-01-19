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        Son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okul zamlarına ilişkin açıklama

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özel okullardaki zam konusunda özel okul temsilcileriyle görüştük, kendilerini uyarıyoruz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:17
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        "Özel okulları uyardık"
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özel okullardaki zam konusunda özel okul temsilcileriyle görüştük, kendilerini uyarıyoruz" açıklamasında bulundu.

        Bakan Tekin, şöyle konuştu: "İçinden geçmekte olduğumuz zor dönemler sebebiyle daha önce özel okul ücretleriyle ilgili farklı düzenlemeler (pandemi, deprem, vb. sebeplerle) yapılmıştı. Şu an halihazırda mevcut yönetmeliğimize göre özel okullarda ara sınıflar için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve bizim özel öğretim kurumları yönetmeliğimizde bununla ilgili bir tanımlama yapılmış durumda. Özel okullarımız ara sınıflar için TEFE TÜFE bölü 2 artı yüzde 5 kadar zam yapma hakları var. Biz özel okul birlikleriyle, derneklerle, özel okul temsilcileriyle görüştük. Bize bu konuda taahhütte bulundular, özel okullar bunu değerlendirecekler. Şu andaki yetkileri de burada. Ancak her kademenin ilk sınıfında yani okula ilk başlayan öğrencilerle ilgili olarak yönetmeliğimizde bağlayıcı bir hüküm yok. Dolayısıyla rahatsız eden kısım oradaki ücretler. Bunu da geçtiğimiz hafta özel okul temsilcileriyle görüştük, bu konuda kendilerini uyarıyoruz. Özel okullardan beklentim; paydaş olmanın bilinciyle toplumda rahatsızlık yaratmayacak bir eğitim öğretim süreci oluştururlarsa mutlu oluruz."

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