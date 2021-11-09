A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edildi ve bunun Cebelitarık ile Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlendi.

Konuyla ilgili A Millî Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilirken, Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

Cengiz'in yerine Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi.