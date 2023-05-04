Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'da suikast eğitimi alan "Cudi Engizek" kod adlı terörist Gümüş'ün, bir dönem örgüt elebaşılarından Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı, güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.