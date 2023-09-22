MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar Asayis Sorumlusu “Dindar Avesta” kod adlı Halid Reşo Kasım’ı Irak’ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

"Dindar Avesta" kod adlı Halid Reşo Kasım, terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Sincar yapılanması olan Şengal Savunma Birlikleri’nin (YBŞ) Asayiş sorumluluğunu yürütüyordu.

ADIM ADIM TAKİP ETTİ

MİT, Adım Adım Takip Etti Sincar Bölgesine sızdırdığı saha ajanları vasıtasıyla "Dindar Avesta" kod adlı Halid Reşo Kasım’ın uzun süren çalışma neticesi bulunduğu noktayı tespit eden MİT, terörist, hakkında bilgi topladı. Bir süre, örgüte adam kazandırma ve eğitim faaliyetlerini organize eden Halid Reşo Kasım'ın ayrıca, MİT’in bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çaba içerisinde olduğu istihbaratı alındı.