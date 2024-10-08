Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        MİT, Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge'yi, Suriye'nin Amude bölgesinde etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT'ten Suriye'de operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/YPJ içerisinde Amude bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Jinda Gundikramo" kod adlı Hezal Belge’yi Suriye/Amude’de düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

        “Terörden Arananlar Listesi”nde gri kategoride yer alan Hezal Belge, PKK/YPJ içerisinde uzun süredir faaliyet gösteriyordu. PKK’lı terörist Belge, PKK’nın Suriye’deki kadın askeri kanadı YPJ’ye bağlı olarak Suriye halkını örgütleyerek, terör örgütüne katılımlarını sağlama faaliyetlerini organize ediyordu.

        TÜRKİYE’DE PLANLANAN EYLEM NEDENİ İLE MİT’İN HEDEF LİSTESİNDEYDİ

        REKLAM

        PKK/YPJ’li Hezal Belge, Türkiye’ye geçerek canlı bomba eylemi yapma planını örgüt üst yönetimine kabul ettirdi. Ancak, teröristin eylem planı Türk güvenlik güçlerince tespit edildi. Hezal Belge, birçok eylem denemesini, güvenlik güçlerinin Türkiye’deki aktif önleyici tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremedi ve her seferinde ileri bir tarihe erteledi.

        Türkiye’de canlı bomba eylemi planlaması nedeni ile MİT, PKK/YPJ’li Hezal Belge’yi öncelikli hedef listesine koydu.

        MİT’in uzun süren takibi neticesi Hezal Belge’nin son olarak Amude’de olduğu tespit edildi. Alınan anlık istihbaratla hareketleri adım adım takip edildi. Operasyon için uygun şartların oluşması ile Hezal Belge, MİT’in Suriye/Amude’de düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

        "JİNDA GUNDİKRAMO" KOD ADLI HEZAL BELGE KİMDİR?

        "Jinda Gundikramo" kod adlı Hezal Belge, 2004’te örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak’ın kuzeyinde uzun yıllar PKK/KCK bünyesinde sözde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Örgüt üst yönetimi tarafından 2015’te PKK/YPJ Derik Kadro Cezaevi Sorumlusu olarak görevlendirildi ve Suriye sahasına geçti 2019’da PKK/YPJ içerisinde Suriye/Derik, Rumeylan, Kamışlı hattında sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü.

        2021’de PKK/YPJ Kamışlı sözde sorumlularından iken girdiği çatışmada başından yaralandı. Irak/Süleymaniye’de tedavi gördü, daha sonra tekrar Suriye’ye geçti. Belge, 2023’te PKK/YPG Kahtaniye Kongra-Star sözde Sorumlusu olarak görevlendirildi. Son olarak da 2024’te PKK/YPG içerisinde Amude’de sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Makam odasında 5 kurşunla öldürülmüştü! Katili teslim oldu!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Anne ve babasını bıçakladı! Yaşı: 14!
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kadın cinayetleri protesto edildi
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Kız öğrencileri taciz etmişti! Valilikten açıklama!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Benfica'ya bir Türk daha!
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        Sabah tartıştığı karısının akşam cansız bedenini buldu, intihara kalkıştı
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        1920'den günümüze pasaportların sırları!
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cansız bedeni bulundu
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Sokaklar karıştı: Arnavutluk’ta hükümet karşıtı protesto
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Europa: Jüpiter'in gizemli uydusunda yaşam var mı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı?
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        Dünyanın en eski mikrobu bulundu!
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        NYT yazdı: İsrail İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak mı?
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Trump: Başkan olsaydım 7 Ekim'deki Hamas saldırısı hiç yaşanmayabilirdi
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        Fenerbahçe'ye milli fırsat
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        Kavgayı ayırmak isterken 4 kişiyi yaraladı
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        İstanbul'da yine bina çöktü!
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"
        "Okan hoca çok tarzı olmayan değişiklikler yaptı"