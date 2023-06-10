MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit!

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, alınan ilk bilgiye göre, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saat: 08.40 sıralarında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

MSB: 5 İŞÇİMİZ ŞEHİT OLDU

AA'da yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi: "Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."