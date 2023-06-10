MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit! Ankara MKE patlamasında yürek yakan yangın
ABONE OL

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit!

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası'nda sabah saat: 08.40 sıralarında bir patlama yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirdi. Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken, çevredeki birçok binanın camları da kırıldı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre dinamit lokumu yapılan bölümde kimyasal tepkime sonucu patlamanın yaşandığını söyledi

Son dakika haberi: MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 şehit! Ankara MKE patlamasında yürek yakan yangın
AA

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, alınan ilk bilgiye göre, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saat: 08.40 sıralarında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi.

MSB: 5 İŞÇİMİZ ŞEHİT OLDU

AA'da yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi: "Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

BİNALARIN CAMLARI KIRILDI

Yaralanan işçiler hastanelere sevk edilirken, şiddetli patlamanın etkisiyle çevredeki birçok binanın da camları kırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışanların yakınları fabrika önünde toplandı. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "Saat: 08.45 sıralarda dinamit lokumu hazırlanan bölümde kimyasal tepkime sonucu bir patlama meydana gelmiş; maalesef 5 işçimiz vefat etmiştir. Savcılarımız konuyu inceliyor. Net bilgiler geldikten sonra daha fazla açıklamada bulunacağız. Göçük meydana gelmişti ancak göçükteki 5 işçiye ulaşıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem! 10 Haziran 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem!
Hemşireyi rehin alıp boğazına bıçak dayamıştı! Yargıtay cezayı bozdu! - Güncel haberler
GÜNDEM Hemşireyi rehin alıp boğazına bıçak dayamıştı! ...
1660'da İstanbul'u yakıp kül eden "Büyük İstanbul Yangını!" Üçte ikisi yandı!
GÜNDEM İstanbul'u yakıp kül eden "Büyük İstanbul Yangını!"
Babalar Günü için geri sayım başladı! 2023 Babalar Günü ne zaman kutlanacak, yarın mı ve hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM 2023 Babalar Günü ne zaman?
Son dakika haberleri: Şiddetli sağanak etkili oldu! Birçok şehri sel vurdu!
GÜNDEM Şiddetli sağanak etkili oldu! Birçok kenti sel vurdu!
Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın kariyeri, hayat hikayesi ve biyografisi!
GÜNDEM Hafize Gaye Erkan kimdir? İşte hayatı ve kariyeri
Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, resmi açıklama yapıldı mı? Öğrenciye 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEM Öğrenciye bayram harçlığı verilecek mi?
Son dakika haberler: 22 yaşındaki Remziye Tüysüz'ü boğarak öldürmüştü! İşte caninin cezası! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM İşte o caninin cezası!
TEM'de gişelere çarpan alkollü sürücünün kullandığı otomobil alev alev yandı
GÜNDEM TEM'de gişelere çarpan otomobil alev alev yandı
Hava durumu son dakika: Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak! - Bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.