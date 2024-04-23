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        Haberler Gündem Güvenlik MSB duyurdu: 19 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika

        Son dakika haberi MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:03
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        MSB: 19 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" denildi.

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