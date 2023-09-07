Son dakika haberi MSB: 39 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1185'e ulaşmıştır" paylaşımında bulundu. Açıklamada, Başkent'te bir F-4 uçağının düşen yakıt tankı ile ilgili de bilgilendirmede bulunularak, "TEKNOFEST'te statik olarak gösterilen F-4 uçağımızın yedek yakıt tankı kendi ana üssü olan Eskişehir'e dönmek üzere Etimesgut'tan kalktıktan sonra TPAO otoparkına düştü. Onun hemen arkasından Hava Kuvvetlerimize ait ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve teknik inceleme başlatıldı" denildi

Habertürk Giriş: 07.09.2023 - 12:11 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:11 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL