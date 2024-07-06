MSB'den videolu Pençe-Kilit mesajı: Kilit kapanıyor!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahasında makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. MSB videoyu 'Kilit kapanıyor' notuyla kamuoyuna sundu
Giriş: 06.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:53
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, 'Kilit kapanıyor. Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahası' notu ile video paylaşıldı.
MAKİNELİ İLE SERİ ATIŞ
DHA'da yer alan habere göre videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü.
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