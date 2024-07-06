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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: MSB'den videolu Pençe-Kilit mesajı: Kilit kapanıyor! | Son dakika haberleri

        MSB'den videolu Pençe-Kilit mesajı: Kilit kapanıyor!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahasında makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. MSB videoyu 'Kilit kapanıyor' notuyla kamuoyuna sundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:53
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        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, 'Kilit kapanıyor. Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahası' notu ile video paylaşıldı.

        MAKİNELİ İLE SERİ ATIŞ

        DHA'da yer alan habere göre videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü.

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        #MSB
        #Pençe Kilit
        #Son dakika haberler
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