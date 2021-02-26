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Son dakika haberi MSB duyurdu! 1 FETÖ, iki PKK üyesi sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne’deki hudut personelimiz tarafından yakalandı" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi MSB duyurdu! 1 FETÖ, iki PKK üyesi sınırda yakalandı
AA

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ),2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne'deki hudut bölgesinde yakalandı.

AA'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne hudut hattında görev yapan hudut personelinin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişileri yakalamaya devam ettiği belirtildi.

Edirne'nin farklı hudut bölgelerinde 5 kişinin Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirilen açıklamada, yakalananlardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı, 2 kişi hakkında ise terör örgütü PKK üyesine üyelikten yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada yakalananların Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildiği aktarıldı.

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