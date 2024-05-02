MSB duyurdu! Irak'ta yeni aşama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Aktürk, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne etkisiz hale getirilen terörist sayısının 376'sı Irak'ın kuzeyinde, 469'u ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 845'e ulaştığını söyledi.

REKLAM SINIR GÜVENLİĞİ Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 364 kişinin yakalandığını, 2 bin 264 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini ifade etti. Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 133'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50 bin 860 olmuştur. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir." dedi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı "Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea)" teşkil edilmesine yönelik 11 Ocak'ta Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında Mutabakat Muhtırası'nın (MOU) imzalandığını ve bu muhtıraya ilişkin iç hukuk sürecinin 4 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tamamlandığını aktardı. Aktürk, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM BLACK SEA) ilk aktivasyonunun, haziran ayında yapılacak Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısını müteakip temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

REKLAM Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında memorandum imzalandığını hatırlatan Aktürk, "30 Ocak 2021'de Azerbaycan Ağdam'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezinin faaliyetleri Azerbaycan'ın anti terör operasyonu ile bölgenin istikrara kavuşması neticesinde Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile yapılan görüşmeler sonrası 26 Nisan'da gerçekleştirilen törenle sonlandırılmıştır." ifadesini kullandı. Tuğamiral Aktürk, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 25 Mart'ta kabul ettiği son ateşkes kararını ve Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbirleri ivedilikle uygulaması gerektiğini belirterek, "En temel haklarından mahrum bırakılan Filistin halkı için insani yardımlara izin verilmesini ve bölgede yaşanan hukuksuzluğa bir kez daha dikkat çekerek kalıcı ateşkesin gerekliliğini vurguluyoruz." dedi.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ TCG Nusret Müze Gemi'sinin, Deniz Müzeleri ile Türk Deniz Tarihi'nin tanıtılması, denizciliğin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında liman ziyaretlerine devam ettiğini bildiren Aktürk, "Gemimiz, 3 Mayıs'ta Kaş, 6 Mayıs'ta Alanya ve 9-10 Mayıs tarihlerinde Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine liman ziyaretleri icra edecektir. Gemimize tüm halkımız davetlidir." diye konuştu. Tuğamiral Aktürk, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, 20 ülke 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG Kınalıada korvetinin Mogadişu'nun ardından 30 Nisan'da Maldivler'e ulaştığını aktardı.

REKLAM TCG Kınalıada korvetinin bugün de bir sonraki liman olan Bangladeş'e doğru seyre başlayacağını belirten Aktürk, korvetin Japonya intikaline devam ettiğini söyledi. Aktürk, Bakanlık bağlısı Harita Genel Müdürlüğünce, 30 Nisan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ve gözlemcilerinin katılımıyla haritacılık alanında eğitim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla "Haritacılık Çalışma Grubu" kurulmasına yönelik toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti. ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin katkısıyla TSK'nın etkinliğinin ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığına işaret etti.

Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı'nın (ZMA) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından güncel teknolojiye uygun olarak kapsamlı tadilat, modernizasyon ve onarımı tamamlanan Denizaltı Kurtarma Çanı'nın da deniz testlerinden başarıyla geçtiğini belirtti. REKLAM SORULAR VE YANITLAR Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kaynaklar, Irak sınır birliklerinin Türkiye'nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğuna ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte PKK'nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir." Bakanlık kaynakları, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ın, Ankara'yı ziyaretine ilişkin soruya, "Mısır Genelkurmay Başkanı'nın bakanlığımızı ziyareti hem askeri ilişkilerin geliştirilmesi hem de savunma sanayisindeki işbirliği bakımından yeni bir döneme işaret ediyor. Kendilerinin talebiyle bazı savunma sanayi şirketlerimizi ziyaret ettiler. Önümüzdeki dönemde ilişkilerin karşılıklı olarak artmasını bekliyoruz." yanıtını verdi.