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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: MSB duyurdu! Terör örgütünün sözde Zagros sorumlusu etkisiz

        Son dakika haberi MSB duyurdu! Terör örgütünün sözde Zagros sorumlusu etkisiz

        MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel'in etkisiz hale getirdiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:07
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        MSB duyurdu! Terör örgütünün sözde Zagros sorumlusu etkisiz
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde ZagrosZagros sorumlularından Ferit Yüksel’in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ettiği ve Mehmetçiklerin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleyi sürdürdükleri belirtildi.

        Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK'nın sözde ZagrosZagros sorumlularından ŞerzanŞerzan MavaMava kod adlı Ferit Yüksel'i etkisiz hale getirdi." bilgisi verildi.

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