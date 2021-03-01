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Son dakika haberi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat

"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Akpınar ve Müjdat Gezen hakkındaki karar belli oldu. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar´ın ayrı ayrı beraatlarına karar verdi

Son dakika haberi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
DHA

Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar´ın bir televizyon kanalındaki sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan haklarında açılan davada karar çıktı.

AYRI AYRI BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

DHA'nın haberine göre mahkeme, tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar´ın "Cumhurbaşkanı´na alenen hakaret" suçundan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatını talep ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun maddi unsurlarının somut olayda gerçekleşmemesi nedeniyle sanıkların "Cumhurbaşkanı´na hakaret" suçundan ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in 21 Aralık 2018 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı konuşmaların medyada yer aldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtilmişti.

Konuşmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçunun işlendiği belirtilen iddianamede, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti. Geçtiğimiz duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanatçılar Gezen ve Akpınar'ın söyledikleri sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediklerini belirterek 4'er yıl 8´er aya kadar hapis ile cezalandırılmalarına karar verilmesini istemişti.

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