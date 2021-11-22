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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA! Müslüme'ye ne oldu? Aileden 8 kişi adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberi Müslüme'nin ailesinden 8 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA! Müslüme'ye ne oldu? Aileden 8 kişi adliyeye sevk edildi
Müslüme'nin ailesinden 8 kişi adliyeye sevk edildi
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AA

Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Kasım'da gözaltına alınan çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin sorgusu tamamlandı.

AA'da yer alan habere göre, sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cansız bedeni 19 Kasım'da bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

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