Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile adı anılan Kenan Koçak hakkında açıklamalarda bulundu.

Özdemir, Vitor Pereira’nın ardından Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddia edilen Kenan Koçak için şu ifadeleri kullandı:

"Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz’la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz’un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız."