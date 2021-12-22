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Son dakika haberi | Nihat Özdemir'den Kenan Koçak açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile adı anılan Kenan Koçak hakkında konuştu. Kenan Koçak’la ilgili önemli projeleri olduğunu ve yolların ayrılmasının söz konusu olmadığını söyleyen Özdemir, “Kendisi sadece Stefan Kuntz’un yardımcısı değil. Birçok noktada kendisiyle önemli planlarımız var” dedi

Son dakika: Nihat Özdemir'den Kenan Koçak açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile adı anılan Kenan Koçak hakkında açıklamalarda bulundu.

Özdemir, Vitor Pereira’nın ardından Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddia edilen Kenan Koçak için şu ifadeleri kullandı:

"Kenan Koçak konusunda Milli Takımlardan Sorumlu Üyemiz Hamit Altıntop açıklama yaptı. Kendisi bizim hocamızdır ve kendisiyle ayrılma niyetimiz yok. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Biz Stefan Kuntz’la önemli planlar yaptık. Sadece A Milli Takım değil, altyapılarla ilgili ve diğer milli takımlarla ilgili de çalışmanın içindeyiz. Kenan Koçak sadece Stefan Kuntz’un yardımcısı konumunda değil. Birçok noktada kendisiyle çalışmalar yapacağız."

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