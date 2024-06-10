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        Haberler Ekonomi Para Nisanda cari açık 5.3 milyar dolar - Para Haberleri

        Nisanda cari açık 5.3 milyar dolar

        Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon doları açık kaydetti. Ocak-Nisan döneminde böylece cari açık 16 milyar 125 milyon dolara ulaştı. Cari açık geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 45.6 geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 10:04 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:24
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        Cari açık ilk 4 ayda yüzde 45 düştü
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına dair Ödemeler Dengesi Gelişmeleri'ni yayımladı.

        Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon dolar açık verdi.

        Ocak-Nisan döneminde böylece cari açık 16 milyar 125 milyon dolara ulaştı. Cari açık geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 45.6 geriledi.

        TCMB verilerine göre nisan gelişmelerinde söz konusu ayda verilen 7 milyar 649 milyon dolarlık dış ticaret açığı etkili oldu.

        Buna karşılık nisanda hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 110 milyon doları buldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 548 milyon dolara ulaştı.

        856 MİLYON DOLARLIK DOĞRUDAN YATIRIM

        Nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 856 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımlarında 2 milyar 23 milyon dolar tutarında net giriş yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 360 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 387 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak ise bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 758 milyon ve 500 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

        Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 392 milyon doları net azalış yaşandı.

        NET HATA NOKSANDA 4 AYDA 14.9 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

        Nisan ayında kaynağı belirlenemeyen sermaye hareketi olarak da bilinen net hata noksan kalemindeki çıkışlar 327 milyon dolar oldu. Böylece söz konusu kalemdeki net çıkış yılın ilk 4 ayında 14 milyar 985 milyon dolara ulaştı.

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