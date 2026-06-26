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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Oto elektrik ustasının şüpheli ölümü | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Oto elektrik ustasının şüpheli ölümü

        Antalya'da, oto elektrik ustası 64 yaşındaki Rahim Kuğra, sabah erken saatlerde gelerek açtığı iş yerinde ölü olarak bulundu. Kuğra'nın bir süre önce bağırsak ameliyatı olduğu öğrenilirken ölümü şüpheli bulundu. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Oto elektrik ustasının şüpheli ölümü

        Antalya'da olay, sabah 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 659 Sokak üzerinde bulunan bir oto elektrikçi dükkanında meydana geldi.

        KOMŞULARI YANINA GİTTİ

        Edinilen bilgiye göre, Rahim Kuğra (64) sabah erken saatlerde iş yerine geldi. Bir süre sonra iş yerinin kapısını açık gören komşuları Kuğra'nın yanına gitti.

        YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

        İş yerinden içeriye giren vatandaşlar Kuğra'yı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olayın 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Rahim Kuğra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kuğra'nın yakın zamanda bağırsaklarındaki problem nedeniyle ameliyat olduğu öğrenilirken, belediye tabibi Kuğra'nın ölümünü şüpheli buldu.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Rahim Kuğra'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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