Otokoç'a saldırıda 5 tutuklama
İstanbul Maltepe'de, Otokoç Genel Müdürlüğü binasına saldırı soruşturmasında 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumda olan 3 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenildi
Giriş: 12 Haziran 2026 - 13:31 Güncelleme:
İstanbul Maltepe’de, Otokoç Genel Müdürlüğü binasına saldırı olayına ilişkin 8 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına kararı verildi.
5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İHA'daki habere göre emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler dün Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 5 şüpheli, tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 3 KİŞİ ARANIYOR
Sevk edilen 5 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, firari durumda olan 3 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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