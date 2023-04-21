Otomobil nehre uçtu! 3 kişi aranıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Otomobil nehre uçtu! 3 kişi aranıyor!
ABONE OL

Otomobil nehre uçtu! 3 kişi aranıyor!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur Çayı'na düşen otomobildeki 3 kişinin bulunması çalışma başlatıldı.

Son dakika haberi: Otomobil nehre uçtu! 3 kişi aranıyor!
AA

Tunceli'de, B.A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalık köyü mevkiinde kontrolden çıkarak Munzur Çayı'na düştü.

AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Munzur Çayı'nda kaybolduğu değerlendirilen sürücü B.A. ile araçtaki M.C.D. ve A.D'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bayram dehşeti! Annesine bıçakla saldırdı! Katil evlat! - Son dakika gündem haberleri
GÜNDEM Bayram dehşeti! Annesine bıçakla saldırdı! Katil ...
"Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir"
GÜNDEM "Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir"
EYT başvuru sonucu görüntüleme e-devlet sorgulaması: EYT SGK başvuru sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEM EYT başvuru sonucu sorgulaması
Son dakika haberleri: Bayramlaşmaya gidiyorlardı! Ölü ve yaralılar var! Aile faciası! - Kastamonu haberleri
GÜNDEM Bayramlaşmaya gidiyorlardı! Ölü ve yaralılar var! ...
Bakan Akar'dan Altay tankı açıklaması - Haberler
GÜNDEM Bakan Akar'dan Altay tankı açıklaması
16 yaşındaki gence feci darp! Sosyal medyada paylaştılar! - Güncel haberler
GÜNDEM 16 yaşındaki gence feci darp! Sosyal medyada ...
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Diyarbakır'da korkutan hortum! Görenler şoke oldu: O anlar kamerada! - Gündem haberleri
GÜNDEM O anlar kamerada! Görenler şoke oldu! Korkutan ...
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamaları: "Ayrıştırdılar, birleştireceğiz..." - Haberler
GÜNDEM Kılıçdaroğlu, depremzedelerle bir araya geldi
Sabaha karşı girdikleri evde baba ve oğlunu bağlayıp soygun yaptılar! - Haberler
GÜNDEM Sabaha karşı girdikleri evde baba ve oğlunu bağlayıp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.