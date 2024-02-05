İstanbul Beyoğlu Talimhane’de, 2 Şubat günü aracıyla ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durdurulmuş Çelebi ile kendisini durduran Çetin G. arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTMUŞ İHA'da yer alan habere göre o esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk atmış kavganın büyümesinin ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine gelmişti. Çetin G., belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi’ye 9 el ateş ederek ağır yaralamış Çelebi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. REKLAM

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatmış; 7 ilçe ve 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyonda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Çetin G.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti.