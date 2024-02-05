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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi cinayetinde çarpıcı ayrıntı!

        "Palalı Sabri" cinayetinde çarpıcı ayrıntı!

        Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldırmasından dolayı 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çetin G., belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi'ye 9 el ateş ettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:39
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        "Palalı Sabri" cinayetinde çarpıcı ayrıntı!
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        İstanbul Beyoğlu Talimhane’de, 2 Şubat günü aracıyla ilerleyen Sabri Çelebi, bir kişi tarafından durdurulmuş Çelebi ile kendisini durduran Çetin G. arasında kısa süreli tartışma yaşanmıştı.

        KURŞUN YAĞMURUNA TUTMUŞ

        İHA'da yer alan habere göre o esnada saldırgan, bir anda araç içinde oturan Çelebi’ye yumruk atmış kavganın büyümesinin ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine gelmişti. Çetin G., belinden çıkardığı silahla Sabri Çelebi’ye 9 el ateş ederek ağır yaralamış Çelebi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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        8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlatmış; 7 ilçe ve 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyonda olayı gerçekleştirdiği belirlenen Çetin G.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda ise 4 tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti.

        "TİCARETİ HUSUMET" İDDİASI

        Taraflar arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edildi. Öte yandan, Sabri Çelebi ve Çetin G.’nin arasında ticari kıskançlıktan dolayı husumet olduğu iddia edilirken, gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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