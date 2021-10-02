İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Bakanlığımızca, PKK terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla yürütülen İç Güvenlik Operasyonları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilkbahar yaz operasyonlarını bitiren Bakanlığımız, sonbahar- kış operasyonlarını 1 Ekim’de başlattı.

3 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Sonbahar- Kış operasyonları kapsamında Diyarbakır-Muş-Bingöl İllerinde “Eren Şenyayla-Sağgöze” Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıklarının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.520 personel 124 operasyonel tim görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı, İnatçı ve Kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.