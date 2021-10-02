Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem OPERASYON BAŞLADI! Son dakika: PKK'ya yönelik 'Eren Sonbahar-Kış Operasyonu' başladı - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberi PKK'ya yönelik 'Eren Sonbahar-Kış Operasyonu' başladı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta Eren Sonbahar-Kış Operasyonu'nun başladığı duyuruldu.

OPERASYON BAŞLADI! Son dakika: PKK'ya yönelik 'Eren Sonbahar-Kış Operasyonu' başladı - Haberler

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Bakanlığımızca, PKK terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla yürütülen İç Güvenlik Operasyonları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilkbahar yaz operasyonlarını bitiren Bakanlığımız, sonbahar- kış operasyonlarını 1 Ekim’de başlattı.

3 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

Sonbahar- Kış operasyonları kapsamında Diyarbakır-Muş-Bingöl İllerinde “Eren Şenyayla-Sağgöze” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıklarının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.520 personel 124 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı, İnatçı ve Kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FETÖ'nün sözde sıkı yönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEM FETÖ'nün sözde sıkı yönetim komutanına ...
Muğla'da korkutan orman yangını
GÜNDEM Muğla'da orman yangını!
İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütüne bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı
GÜNDEM Bakan Soylu: Bu yıl 39 kişi PKK'ya katıldı
Özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunlarına da üniversite kapısı aralandı
GÜNDEM Özel eğitim mesleki eğitim merkezi mezunlarına da ...
Mevsimlik işçi ailenin 6 çocuğu sobadan zehirlendi
GÜNDEM Aynı aileden 6 çocuk sobadan zehirlendi
Deniz otobüsünde cinsel saldırı iddiasına 10 yıl hapis istemi
GÜNDEM Deniz otobüsünde cinsel saldırı iddiasına 10 yıl ...
CHP'nin Bolu kampı başladı - Haberler
GÜNDEM CHP'nin Bolu kampı başladı
Bakım için girdiği kimyasal kazanında öldü, arkadaşı hastanede tedaviye alındı
GÜNDEM Bakım için girdiği kazanda öldü
Sınır kapısı yolundaki tesisler 'göçmen kaçakçılığına' karşı güvenliklerini artıracak
GÜNDEM 'Göçmen kaçakçılığına' karşı yeni önlem
Avrupa’nın tansiyonu ‘yüksek’
GÜNDEM Avrupa’nın tansiyonu ‘yüksek’

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.