Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de 'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!

        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!

        İzmir'de, akılalmaz bir olay yaşandı. Sokakta çıkan tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda, biri kavgayı ayırmaya çalışan 2 kişi pompalı tüfek vurularak yaralandı. Tedaviye alınan Gerçek Cevizkıran ve Alican Özyıldızlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:50 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Pompalı' dehşeti! Kavgayı ayıranı da vurdu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmir'de olay, Konak ilçesinde saat 01.30 sıralarında Hilal Mahallesi 1228 Sokak'ta meydana geldi.

        İKİ KİŞİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Alican Özyıldızlı (23) ile S.Ç. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

        'POMPALI'YLA ETRAFA ATEŞ AÇTI

        İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu, tartışma kavgaya dönünce, S.Ç. pompalı tüfek ile etrafa ateş açtı.

        KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞANI VURDU

        Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği Alican Özyıldızlı ve kavgayı ayırmaya çalışan Gerçek Cevizkıran (37) yaralandı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından S.Ç., suç aleti pompalı tüfekle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

        REKLAM

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı Özyıldızlı ile Cevizkıran sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

        Burada tedaviye alınan Gerçek Cevizkıran ve Alican Özyıldızlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        Husumet kurşunu 16 yaşındaki Fırat'ı öldürdü!
        Husumet kurşunu 16 yaşındaki Fırat'ı öldürdü!
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Taşla öldürüldü! Otomobilin içinde yakıldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi belli oldu!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        Yelkenkanatlar çarpıştı! 1 pilot öldü! Havada facia!
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        İran'da zorunlu başörtüsü yasasına onay
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        A Milli Takım'da Montella dönemi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Muhammet Yakut'un eşi ve oğlu serbest bırakıldı
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!
        Galatasaray 2 dakikada geri döndü!