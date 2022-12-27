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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarikini yasaklayan bir kararname imzaladı.

Kararname 1 Şubat 2023'te yürürlüğe girecek ve 1 Temmuz'a kadar beş ay süreyle geçerli olacak.

Kararname, Putin'in özel durumlarda yasağı kaldırmasına izin veren bir madde içeriyor.

Putin’in imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı. Tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat gerçekleştirilmeyecek. Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Aralık’ta yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını, gerekirse petrol üretimlerini yüzde 5 ila 7 seviyesinde azaltabileceklerini söylemişti.

Fotoğraf: AA