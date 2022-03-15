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Rusya'dan ABD Başkanı Biden ve bazı bakanlara yaptırım kararı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 20. gününde, Rus tarafından ABD'ye misilleme geldi. Rusya, ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve CIA Direktörüne yaptırım kararı aldı. Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşının da yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Rusya'dan ABD Başkanı Biden ve bazı bakanlara yaptırım kararı
Rusya'dan ABD Başkanı Biden ve bakanlara yaptırım kararı
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HABERTURK.COM

Rusya, ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin Rus üst düzey yetkililerine yönelik ABD’ye giriş yasağı ve diğer bazı yasakları içeren benzeri görülmemiş yaptırımlarına cevap olarak 15 Mart’tan itibaren ABD’li üst düzey yetkililerin yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Karşı tepki olarak atılan bu adım, Rusya'nın cepheden çevrelenmesi konusunda tüm nezaketi bir kenara bırakarak, Amerikan hegemonyasını sürdürmek için umutsuz bir girişimde bulunan mevcut ABD yönetiminin Rusya karşıtı anlayışının kaçınılmaz sonucudur.” ifadelerine yer verildi.

YAPTIRIM LİSTESİ GENİŞLEYECEK

Aynı zamanda, Rusya’nın ulusal çıkarlarını karşılaması halinde resmi ilişkileri sürdürmeyi reddetmeyecekleri belirtilen açıklamada, gerekirse üst düzey organizasyonlarda “kara listede” yer alan kişilerin statüsünden kaynaklanan sorunların çözülebileceğine dikkat çekildi.

Yakın gelecekte, Rus düşmanı olan veya Rusya'ya karşı nefreti körüklemeye katkıda bulunan üst düzey ABD'li yetkililer, askeri yetkililer, milletvekilleri, iş insanları, uzmanlar ve medya mensuplarının da dahil edildiği yaptırım listesinin duyurulacağı kaydedilen açıklamada, halihazırda yaptırım listesine dahil edilen isimler şöyle sıralandı:

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
  • CIA Direktörü William Burns
  • ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin
  • ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley
  • ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
  • Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
  • Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh
  • ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power
  • Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden
  • Eski ABD başkan adayı Hillary Clinton
  • ABD Maliye Bakan Yardımcısı Adewale Adeyemo
  • ABD Export-Import (EXIM) Bankası Başkanı Reta Jo Lewis”

ABD daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a, Kremlin Sözcüsü Peskov'a, Rus parlamentosunun 12 üyesine ve birçok Rus oligarka yaptırım uygulamıştı.

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