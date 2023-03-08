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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Hatay'da alınan numunelerin analiz sonuçları, şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini göstermektedir" dedi.

Bakan Koca, "Toplum olarak elimizde yeni acil işler listesi var. İstanbul'da binaları sorunlu iki üniversite hastanemiz için adım atıyoruz. Beylikdüzü ve Eyüp devlet hastaneleri, kendi hizmet binasına kavuşana kadar İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesinin kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa ise Samatya ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesini kullanacak" dedi.

Bakan Koca, Antakya'daki özel bir hastane ile ilgili görüntüler hakkında da şunları söyledi: "Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz."