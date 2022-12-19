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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sahte doktor soruşturmasında 3 kişi için flaş karar!
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Son dakika haberi Sahte doktor soruşturmasında 3 kişi için flaş karar!

Sağlık Bakanlığı, sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili, "İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır. Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu

Son dakika: Sahte doktor soruşturmasında 3 kişi için flaş karar!
Sahte doktor soruşturmasında 3 kişi için flaş karar!
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DHA

Sağlık Bakanlığı, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan Ayşe Özkiraz (20) ile ilgili, "İddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemler yapılmıştır" açıklaması yapıldı.

DHA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'la ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı.

"TIBBİ İŞLEM YAPMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakanlık tarafından yürütülen soruşturmanın 4 Aralık 2022 tarihinde tamamlandığı ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Bakanlığımızca tüm personel hareketleri dijital ortamda takip edilmektedir. Habere konu olan Ayşe Özkiraz ile ilgili hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bu açıdan sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir ancak, hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanına sahte bazı belgeler göstererek kendini tıp fakültesi mezunu olarak tanıttığı ve uzmanlık sınavını kazandığını beyan ederek yanılttığı anlaşılmaktadır. Yapılan soruşturmada, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Hastanede doktor yetkisini kullanması, hiçbir hastaya doğrudan müdahalesi, tıbbi işlem yapması söz konusu değildir" denildi.

"İLGİLİLER HAKKINDA DİSİPLİN VE İDARİ İŞLEM YAPILDI"

Özkiraz'ın yaklaşık 4 ay boyunca belirli aralıklarla hastaneye gelerek ilgili doktora refakat ettiği ifade edilerek, şu açıklamalarda bulunuldu:

"Bu esnada kendisinden şüphelenen uzman hekim, başhekimliğe ihbarda bulunmuş ve başhekimlikçe konu Çerkezköy Kaymakamlığına, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına intikal edilmiştir. Bunun üzerine olay, haber konusu olmuştur. Yapılan soruşturmada, iddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir ancak yetkisiz bir kişinin hastaneye girip çıkması, poliklinik, servis ve ameliyathanede bulunması, hatta buralarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına fırsat verilmesi, hastane yöneticileri tarafından bu gibi durumları önleyici tedbirlerin alınmasındaki yetersizlik bakımından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliği´ne aykırılıklar bulunmaktadır. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır. Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir. Yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz halen tutuklu olup adli kovuşturma devam etmektedir."

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