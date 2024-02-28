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        Haberler Dünya Son dakika: Şam'da büyük patlama

        Son dakika haberi Şam'da büyük patlama

        Suriye'nin başkenti Şam'ın Sayeda Zeynep mahallesinde büyük bir patlama meydana geldi. Suriye hava savunma sisteminin Şam yakınlarındaki 'düşman hedefleri' vurduğu bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 21:50 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:13
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        Şam'da büyük patlama
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        Suriye'nin başkenti Şam'ın Sayeda Zeynep mahallesinde patlamalar meydana geldi.

        Suriye hava savunma sistemleri, Şam üzerindeki 'düşman hedefleri' vurduğunu açıklarken, Suriye Devlet medyası saldırıların İsrail'den geldiğini bildirdi.

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