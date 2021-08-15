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Son dakika haberi Sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi gözaltında

İnebolu Başsavcılığınca sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi Sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi gözaltında
Sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi gözaltında
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Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidiyle ilgili gözaltı kararı verildi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca İnebolu, Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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