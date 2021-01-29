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HaberlerGündem3. SayfaBaraj yutmuştu! Son dakika: Trajik ölümle ilgili yeni detaylar var
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Son dakika haberler... Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan otomobilin yeri tespit edildi

Çanakkale'deki Ayvacık Barajı'nın yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobilin yeri tespit edildi. Sürücü Mürsel Meracıoğlu'nun araçta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan Meracıoğlu'nun arkadaşlarına cep telefonundan sesli mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Meracıoğlu, İngilizce olarak gönderdiği ses kaydında, "Merhaba çocuklar, kimse köy yolundan gelmemeli, köy yolunda sel olabilir" diyor

Baraj yutmuştu! Son dakika: Trajik ölümle ilgili yeni detaylar var
Sel sularına kapılmadan uyarıda bulunmuş!
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DHA

Çanakkale'de kayıp sürücü Mürsel Meracıoğlu ile otomobili bulmak için devam eden arama-kurtarma çalışması sırasında, aracın sular altında kalan toprak yolun yakınında olduğu tespit edildi.

DHA'nın haberine göre ekipler, aracı bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarmaya hazırlanıyor. Sürücü Mürsel Meracıoğlu'nun araçta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

SES KAYDIYLA ARKADAŞLARINI UYARMIŞ

Öte yandan Mürsel Meracıoğlu'nun otomobilin suya kapılmasının ardından iş yeri arkadaşlarına cep telefonundan sesli mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Meracıoğlu, WhatsApp uygulamasından İngilizce olarak gönderdiği ses kaydında, "Merhaba çocuklar, kimse köy yolundan gelmemeli, köy yolunda sel olabilir" diyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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