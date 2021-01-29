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Sel sularına kapılmadan uyarıda bulunmuş! 0:00 / 0:00

DHA

Çanakkale'de kayıp sürücü Mürsel Meracıoğlu ile otomobili bulmak için devam eden arama-kurtarma çalışması sırasında, aracın sular altında kalan toprak yolun yakınında olduğu tespit edildi.

DHA'nın haberine göre ekipler, aracı bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarmaya hazırlanıyor. Sürücü Mürsel Meracıoğlu'nun araçta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

SES KAYDIYLA ARKADAŞLARINI UYARMIŞ

Öte yandan Mürsel Meracıoğlu'nun otomobilin suya kapılmasının ardından iş yeri arkadaşlarına cep telefonundan sesli mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Meracıoğlu, WhatsApp uygulamasından İngilizce olarak gönderdiği ses kaydında, "Merhaba çocuklar, kimse köy yolundan gelmemeli, köy yolunda sel olabilir" diyor.