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Son dakika haberi Şentop: Kılıçdaroğlu beni hedef alan iftirada bulundu

TBMM Başkanı Şentop, 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası hakkında, "Kılıçdaroğlu beni hedef alan iftirada bulundu. Bunu açıklayacak kişi ben değilim muhatabıdır" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi Şentop: Kılıçdaroğlu beni hedef alan iftirada bulundu
HABERTURK.COM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, mafyadan para alan siyasetçi iddiası ile ilgili olarak, "10 bin dolar alan siyasetçi sorusunun muhatabı ben değilim. Ben de bunu alan kimdir açıklansın diyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de yanıt veren Şentop, "Kılıçdaroğlu beni doğrudan hedef alan bir iftira attı. Bu ya siyasi bunaklıktır ya da haysiyetsizce bir iftiradır. Hak ettiği cevabı verdim" dedi.

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