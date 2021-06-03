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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Şentop, mafyadan para alan siyasetçi iddiası ile ilgili olarak, "10 bin dolar alan siyasetçi sorusunun muhatabı ben değilim. Ben de bunu alan kimdir açıklansın diyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de yanıt veren Şentop, "Kılıçdaroğlu beni doğrudan hedef alan bir iftira attı. Bu ya siyasi bunaklıktır ya da haysiyetsizce bir iftiradır. Hak ettiği cevabı verdim" dedi.