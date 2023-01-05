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Son dakika haberi Sinan Ateş cinayetinde sıcak gelişme

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan D.Ç, İstanbul'da gözaltına alındı

Sinan Ateş cinayetinde sıcak gelişme
AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan D.Ç, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul Beykoz'da yakalandı.

Üzerinde iki silah bulunan şüphelinin, İstanbul'dan Ankara'ya getirileceği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, tutuklu sayısı 10'a ulaşmıştı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

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