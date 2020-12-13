Şişli'deki darp dehşetinde yeni gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Şişli'de Tuğba Erçakar (26) ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından geçen Çarşamba günü darbedildi. Olayın ardından M.H.B. gözaltına alındı.

Tuğba Erçakar

DHA'nın haberine göre, Erçakar da darp raporu alarak M.H.B.'den şikayetçi oldu. M.H.B. 10 Aralık 2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekrar ifadeye çağrılan M.H.B.

Bunun üzerine Tuğba Erçakar, şiddetin görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak sesini duyurmaya çalıştı. Tuğba Erçakar, M.H.B.'den tekrar şikayetçi oldu. M.H.B. ikinci kez ifadeye çağrıldı. Şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.