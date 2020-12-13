Şişli'deki darp dehşetinde yeni gelişme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi: Şişli'deki darp dehşetinde yeni gelişme! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Şişli'de genç kızı darp eden şüpheliyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı feci şekilde darp eden şüpheli M.H.B. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli, soruşturma kapsamında ikinci kez ifadeye çağrıldı

Son dakika haberi: Şişli'deki darp dehşetinde yeni gelişme! - Haberler
Şişli'deki darp dehşetinde yeni gelişme!
0:00 / 0:00
DHA

Şişli'de Tuğba Erçakar (26) ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. tarafından geçen Çarşamba günü darbedildi. Olayın ardından M.H.B. gözaltına alındı.

Tuğba Erçakar

DHA'nın haberine göre, Erçakar da darp raporu alarak M.H.B.'den şikayetçi oldu. M.H.B. 10 Aralık 2020 günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekrar ifadeye çağrılan M.H.B.

Bunun üzerine Tuğba Erçakar, şiddetin görüntülerini Twitter hesabından paylaşarak sesini duyurmaya çalıştı. Tuğba Erçakar, M.H.B.'den tekrar şikayetçi oldu. M.H.B. ikinci kez ifadeye çağrıldı. Şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kontrolden çıkan araç bariyere ok gibi saplandı! - Haberler
GÜNDEMKontrolden çıkan araç bariyere ok gibi saplandı!
Park halindeki araçta ölü bulundu
GÜNDEMPark halindeki araçta ölü bulundu
70 yıl ceza ile aranırken, aile ziyaretinde yakalandı
GÜNDEM70 yıl ceza ile aranırken, aile ziyaretinde yakalandı
SON DAKİKA SİREN! istanbul'da korkutan siren sesleri
GÜNDEMİstanbul'da merak uyandıran siren sesleri
SON DAKİKA: Pencereden baktı, kör oldu!
GÜNDEMPencereden baktı, kör oldu!
MEB Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? 4 Ocak'ta okullar açılacak mı?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
GMİS eski başkanı, anne ve babasını koronadan kaybetti
GÜNDEMGMİS eski başkanı, anne ve babasını koronadan ...
20 gün içinde önce ağabeyi sonra annesi!
GÜNDEM20 gün içinde önce ağabeyi sonra annesi!
Son dakika haberi: Kaybolan kimliğiyle test yaptırdılar! - Haberler
GÜNDEMKaybolan kimliğiyle test yaptırdılar!
Son dakika haberi: Akdeniz ve Ege'yi şiddetli yağış vurdu! - Haberler
GÜNDEMAkdeniz ve Ege'yi şiddetli yağış vurdu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X