DHA

Antalya'da yanında oğlu Gürkan Bulut (31) ile köpeğini gezdirmek için evden çıkan Ayşe Bulut (58),başka bir araçla yarış halindeki ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edilen Burak Ramazan Topal'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Feci kaza, dün gece 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Oğlu Gürkan Bulut ile köpeğini gezdiren Ayşe Bulut'a, yolun karşısına geçmek isterken Burak Ramazan Topal'ın kullandığı otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

1.20 PROMİL ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kaza sonrası kaçan sürücü Burak Ramazan Topal, olay yerinde düşen plakası sayesinde kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan alkol testinde 1.20 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan Bulut'un cenazesi, eşi Ali İhsan, oğulları Gürkan ve Gökhan Bulut ile yakınları tarafından alındı.

'YARIŞ HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİLDEN BİRİ'

Annesinin ölümünün ardından gözyaşı döken Gökhan Bulut, "Annem ve ağabeyinin köpek gezdirdikleri sırada, yolun karşısına geçmek isterken yarış halindeki iki otomobilden birisi çarpış. Annem çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre ileriye sürüklenmiş. Üstelik, sürücü alkollüymüş. Çarpıp kaçarken plakası düştüğü için yakalanmış. Otomobil terk edilmiş bir şekilde bulunmuş" diye konuştu.