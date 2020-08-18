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Son dakika haberi Son dakika Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı - 18 Ağustos 2020

Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı. 18 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucuna göre kazandıran numaralar 17 15 32 24 26 10 olarak belirlendi.

süper loto

Milli Piyango İdaresi tarafından 18 Ağustos 2020 Süper Loto çekilişi gerçekleştirildi. Süper Loto çekiliş sonucuna göre kazandıran numaralar belli oldu. Kazandıran numaralar 17 15 32 24 26 10 olarak belirlendi.

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