Sözde sorumlular da var! 11 terörist öldürüldü 0:00 / 0:00

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Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde aralarındaki sözde sorumluların da olduğu 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı yürütülen operasyon hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bölgedeki terörist temizliğimiz azim ve kararlılıkla devam edecek!" dedi.