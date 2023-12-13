İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamayla Kafes 19 Operasyonları kapsamında Interpol tarafından Kırmızı Bülten’le aranan Uyuşturucu Madde Finansörü ve Organize Suç Örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah'ın yakalndığını duyurdu.

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyonun detaylarını şu ifadelerle paylaştı:

Milletimizin bilmesini isterim ki;

Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah’ın İstanbul Esenler’de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.

🟥İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Uyuşturucu Madde Finansörü ve Organize Suç Örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH İstanbul’da yapılan “KAFES-19” Operasyonuyla yakalandı❗️



Milletimizin bilmesini isterim ki;

Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör… pic.twitter.com/r70fPuuOCu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 13, 2023