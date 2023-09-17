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        Haberler Yaşam Süper Loto Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 17 Eylül 2023! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto sonuçları açıklandı 17 Eylül 2023! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto'da heyecan bu akşam düzenlenen haftanın son çekilişiyle kaldığı yerden devam etti. Yurdumuzun dört bir yanından binlerce vatandaşın şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da belli oldu. İşte, büyük ikramiyeyi kazandıran 17 Eylül 2023 Süper Loto sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 21:47 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:47
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto'da çekilişinde günün sonuçları açıklandı. Her haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da erişime açıldı. İşte 17 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        17 EYLÜL 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        4 - 19 - 25 - 34 - 35 - 46

        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        Süper Loto'da en çok çıkan iller
        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

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        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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