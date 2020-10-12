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Serada çalışmak için evde bıraktılar, sonrası korkunç! Babanın çaresizliği

Antalya'nın Serik ilçesinde, Suriyeli anne ve baba, serada çalışmak için 6 aylık bebeklerini konteyner evde bıraktı. Ancak sonrasında korkunç bir olay yaşandı. Konteynerde yangın çıktı. Sesleri duyan baba koşarak alevlerin arasına dalıp minik kızını dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi

Son dakika haberi... Suriyeli babanın çaresizliği! Alevlerin arasından çıkardı ama..
Suriyeli babanın çaresizliği!
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DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde, anne ve babasının serada çalışmak için gittiği sırada konteyner evde bıraktığı 6 aylık Suriyeli bebek, çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi'nde meydana geldi. Serada işçi olarak çalışan Suriyeli anne ve baba, adı öğrenilemeyen 6 aylık kız çocuğunu evde bırakıp, sabah erkenden çalışmaya gitti. Ailenin evde bulunmadığı sırada konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler bağırarak yardım isterken, sesleri duyan Suriyeli aile de yangını fark edip, koşarak eve geldi.

BABASI YANAN KONTEYNERDEN ÇIKARDI

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrılırken, baba ise 6 aylık kızını dışarı çıkarmak için yanan eve girdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, babanın alevlerin arasından çıkardığı bebeğe ise sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak küçük kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kız bebeğin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.

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