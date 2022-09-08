DHA

DHA'nın haberine göre İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarkan'ın konser vereceği alanda dev platform çöktü. İlk belirlemelere göre platform yakınında bulunan 1 kişi yaralandı.





EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulans ile Alsancak Devlet Hastanesi kaldırıldı. Platform altında başka yaralı olup olmadığı konusunda ekipler çalışma başlattı.

— Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 7, 2022

SOYER'DEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak sosyal medya Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu ifadelere yer verdi: Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...